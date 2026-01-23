Un altro incidente ferroviario in Spagna quando il crollo del tunnel colpisce il treno pendolare delle Asturie

HQ

Un treno pendolare nella regione spagnola delle Asturie è stato coinvolto in un nuovo incidente ferroviario giovedì dopo essere entrato in collisione con detriti causati dal crollo di un tunnel, hanno riferito le autorità. L'incidente è avvenuto intorno alle 16:50 mentre il treno usciva dal tunnel di Padrún. Nessun passeggero o membro dell'equipaggio rimase ferito, anche se il treno subì danni visibili.

Secondo i primi rapporti, parte del muro del tunnel cedette poco prima che il treno attraversasse l'area. L'autista fermò immediatamente il convoglio, controllò i passeggeri e, dopo aver confermato che non c'erano feriti, proseguì il viaggio verso Oviedo.

L'incidente avviene in un contesto di maggiore attenzione alla rete ferroviaria spagnola a seguito di una serie di gravi incidenti negli ultimi giorni, tra cui la collisione mortale a Córdoba e un altro incidente mortale in Catalogna.

Il traffico ferroviario fu temporaneamente sospeso tra Ablaña e Olloniego, un tratto utilizzato esclusivamente da servizi pendolari e merci, il che significava che i treni a lunga percorrenza non venivano interessati. Gli ingegneri furono inviati per ispezionare il tunnel e mettere in sicurezza l'area.

Diversi macchinisti di treni hanno poi dichiarato di aver avvertito per mesi delle condizioni peggiorate del tunnel. Hanno inoltre affermato che non era stata imposta alcuna restrizione temporanea di velocità sul tratto, nonostante ripetuti allarmi, sollevando dubbi sul fatto che l'incidente potesse essere evitato...