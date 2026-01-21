I macchinisti spagnoli indicono uno sciopero nazionale dopo deragliamenti mortali

HQ

Il più grande sindacato dei macchinisti di treni in Spagna ha indetto uno sciopero nazionale dopo una settimana di incidenti ferroviari mortali, tra cui l'incidente ad alta velocità vicino ad Adamuz che ha causato la morte di 42 persone e il deragliamento pendolare nei pressi di Barcellona che ha causato la morte di un autista. Il sindacato, SEMAF, chiede responsabilità penale da parte di chi è responsabile di garantire la sicurezza ferroviaria, citando un modello di trascuratezza infrastrutturale di lunga data.

Il deragliamento del treno pendolare vicino a Barcellona martedì è stato causato dal crollo di un muro di contenimento sui binari durante forti piogge, ferendo gravemente quattro passeggeri. Un terzo deragliamento nella rete regionale della città, causato da una frana di rocce, fortunatamente non causò feriti. Le tragedie arrivano pochi giorni dopo il catastrofico incidente di Adamuz, in cui due treni ad alta velocità si sono scontrati in pochi secondi, costringendo i soccorritori a smontare carrozze per trovare le vittime.

Renfe (Santander, Cantabria, Spagna) // Shutterstock

SEMAF aveva avvertito l'operatore ferroviario Adif lo scorso agosto di grave usura sulla rete ad alta velocità, inclusi buche, squilibri sui binari e linee aeree danneggiate, evidenziando rischi ricorrenti per la sicurezza. "Pretenderemo responsabilità penale da parte di coloro che sono responsabili di garantire la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie", ha dichiarato il sindacato in un comunicato. Il ministro dei trasporti Oscar Puente ha riconosciuto il peso emotivo sugli automobilisti ma ha suggerito che due degli incidenti siano stati causati dal meteo, e non dalle infrastrutture.

Gli incidenti hanno gettato la rete ferroviaria spagnola nel caos, con i pendolari che cercano trasporti alternativi e linee regionali in Catalogna sospese per ispezioni. Adif impose ulteriori restrizioni di velocità sulla linea Madrid-Barcellona e effettuò riparazioni notturne in quattro punti critici. Nel frattempo, gli operatori ferroviari si confrontano sia con la supervisione della sicurezza che con la fiducia pubblica mentre il paese piange una delle settimane ferroviarie più pericolose d'Europa degli ultimi tempi...