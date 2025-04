Un club italiano viene promosso ogni anno che muore un Papa: è proprio vero?

HQ

L'Unione Sportiva Avellino 1912, squadra di calcio della Campania, ha una storia curiosa e un po' sconvolgente per quanto riguarda le promozioni nel calcio italiano... e la morte dei Papi. Dopo la morte di Papa Francesco lunedì, è circolata la storia che Avellino ottiene sempre una promozione in campionato quando muore un Papa. È vero?

Per la maggior parte, sì. Ogni anno che muore un Papa, l'Avellino guadagna la promozione in un campionato superiore in Italia. Ma non è il contrario (non tutte le volte che Avellino è stata promossa è morto un Papa). Fortunatamente.

Breve storia delle promozioni avellinesi e della morte dei Papi

Sebbene il calcio italiano abbia cambiato molto la struttura e i nomi delle sue divisioni calcistiche nell'ultimo secolo, la prima "promozione" dell'Avellino avvenne nel 1930, quando passò dalla Terza alla Seconda Divisione, anche se ciò avvenne a causa della rinuncia della Neapoli. Nessun Papa è morto nel 1930. L'Avellino è stato anche retrocesso e poi promosso più volte per motivi legali o amministrativi, come nel 1950 - nessun Papa è morto quell'anno.

Nel 1959, tuttavia, furono ammessi automaticamente in Serie C, apparentemente per motivi di rappresentanza geografica. Quell'anno morì Papa Pio XII. Nei quattro anni successivi, l'Avellino saltò avanti e indietro dalla Serie C e dalla D. Nessun Papa morì nel 1961, ma nel 1963 morì Papa Giovanni XXIII, anno in cui l'Avellino fu promosso di nuovo in Serie C, dove sarebbe rimasto per quasi un decennio, fino al 1973, dove fu promosso in Serie B (nessun Papa è morto l'anno scorso).

Il 1978 fu un anno terribile in Vaticano, con la morte di Paolo VI e Giovanni Paolo I 40 giorni dopo. Quell'anno fu il migliore per l'Avellino, che venne promosso per la prima volta in Serie A, dove sarebbe rimasto dieci anni.

L'Avellino è retrocesso in Serie B e successivamente in Serie C e C1, per poi tornare in Serie B solo nel 2003. Poi di nuovo in Serie C1 nel 2004, e di nuovo in Serie B nel 2005, anno della morte di Giovanni Paolo II. Come potete vedere, non tutti gli anni in cui Avellino viene promosso muore un Papa, quindi il successore di Francesco non avrà bisogno di tenere d'occhio la fortuna di questo club italiano.

La maledizione ha però qualche pecca, visto che Benedetto XVI non è morto nel 2013, ma si è semplicemente dimesso (quell'anno l'Avellino fu promosso in Serie B). Benedetto XVI è morto nel 2022 e Avellino non è stato promosso quell'anno.

Tuttavia, è certamente inquietante che Papa Francesco sia morto solo due giorni dopo che l'Avellino ha confermato la sua ultima promozione in Serie B con una vittoria per 2-1 sul Sorrento. E solo pochi mesi prima, Papa Francesco, che era un tifoso di calcio, ha visitato il club, benedicendo e autografando la maglia del club...