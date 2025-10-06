Un errore di Lewis Hamilton lo spinge a scambiarsi di posto con Fernando Alonso nel GP di Singapore

HQ

Brutte notizie per Lewis Hamilton, che nel Gran Premio di Singapore è stato penalizzato ed è scivolato dal settimo all'ottavo posto, il che significa che ancora una volta non ha portato punti alla Ferrari (ha vinto 48 punti in meno del compagno di squadra Charles Leclerc). La penalità di cinque secondi gli ha permesso di scambiare le posizioni con Fernando Alonso, che era riuscito a risalire dal 15° all'8° posto, finendo a soli quattro decimi da Hamilton. Dopo il rigore di Hamilton, Alonso ha portato alcuni punti all'Aston Martin.

Secondo la FIA, Hamilton aveva infranto una regola relativa alla guida fuori pista senza freni. Il britannico ha avuto problemi ai freni negli ultimi quattro giri e "ha lasciato la pista senza un motivo giustificabile più volte", come hanno notato i commissari.

Come riporta Motorsport, questo ha lasciato Fernando Alonso molto arrabbiato: "Non posso crederci", ha detto Alonso quattro volte con Aston Martin alla radio: "È sicuro guidare senza freni?".

Alonso lo ha spiegato più tardi a DAZN: "Quando non hai i freni non puoi davvero uscire di pista, perché tutti dobbiamo stare in pista, con o senza freni". Né Hamilton né Ferrari hanno contestato la decisione dei commissari.