Un incendio consuma metà della flotta di autobus di Burgos

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Un forte incendio è scoppiato nella stazione degli autobus della città di Burgos la scorsa notte intorno alle 2:00 del mattino, distruggendo circa 39 autobus, che rappresentano più della metà della flotta di 75 veicoli della città spagnola, secondo diverse radio e giornali locali.

La causa dell'incendio rimane ancora sconosciuta al momento e l'indagine in corso dovrà chiarire se si sia trattato di un incidente sfortunato o se possa esserci un incendio doloso. In effetti, Castiglia y León è stata pesantemente colpita lo scorso anno dall'ondata record del Grande Incendio in Spagna, diventando una delle regioni più colpite del paese.

I vigili del fuoco riuscirono a controllare l'incendio un'ora e mezza dopo, riuscendo a salvare alcuni veicoli e a impedire che l'incendio si propagasse ulteriormente.

Non sono state segnalate vittime o feriti gravi, anche se un conducente è stato portato in ospedale per inalazione di fumo. Oltre alla distruzione dell'intero edificio del garage, fino a sei linee di autobus urbane sono state sospese mentre il municipio lavora con un servizio minimo e la sostituzione degli autobus.