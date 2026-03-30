Un nuovo brevetto Nintendo suggerisce un nuovo sistema di combattimento con un'interfaccia simile a quella di Xenoblade Chronicles

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Nintendo ha dominato i titoli riguardo ai titoli in arrivo negli ultimi giorni, anche se in quasi ogni caso è stato involontario. Le fughe di notizie riguardanti un remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, il ritardo del prossimo capitolo principale 3D di Super Mario fino al prossimo anno e il ritorno di Star Fox dopo una pausa di 20 anni sono ancora fresche nella memoria, ma ora arriva qualcosa di meno sensazionale, seppur ufficiale.

Stiamo parlando della registrazione da parte dell'azienda di due nuovi brevetti presso l'autorità statunitense competente. Il primo dettaglia nuovi adattatori per il Joy-Con 2 che renderebbero più facile usare ogni controller come unità indipendente.

Il secondo brevetto, molto più interessante per noi, rivela un nuovo meccanismo di elaborazione per un sistema di combattimento all'interno di un gioco. Qualcosa che, a prima vista, non dovrebbe far scattare allarme nessuno, ma sicuramente lo fa, dato l'immagine che Nintendo usa per illustrare come funziona il sistema. Come si può vedere nel diagramma, l'HUD utilizzato mostra varie opzioni d'azione nella parte inferiore dello schermo, con quattro caratteri che circondano uno più grande. Una presentazione che ricorda sorprendentemente i giochi di Monolith Soft del franchise Xenoblade Chronicles.

Senza voler speculare se questo nuovo brevetto verrà applicato a un futuro gioco della serie (non confermato da Nintendo), la verità è che non sappiamo esattamente su cosa stia lavorando attualmente Monolith Soft, avendo già collaborato internamente allo sviluppo di altri titoli first-party per l'azienda, come Donkey Kong Bananza.

Pensi che questo possa essere un indizio su Xenoblade Chronicles 4?