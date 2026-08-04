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L'arrivo di massa di migranti dal Marocco alla città spagnola di Ceuta, sulla costa del Marocco (oltre 60.000 persone sono arrivate giovedì 30 luglio, attraversando il confine, in quello che è stato attribuito a una bufala online ma intenzionalmente permesso dal governo marocchino di ottenere benefici politici) non ha finito per creare una crisi diplomatica tra Spagna e Marocco, ma ha messo una tensione maggiore tra i due paesi, con molte differenze politiche.

Tra quattro anni, Spagna, Marocco e Portogallo co-ospiteranno la Coppa del Mondo 2030. Ma un deputato del partito di sinistra Sumar, parte del governo di coalizione guidato da Pedro Sánchez del PSOE, ha detto che la Spagna dovrebbe ritirarsi dalla competizione e rifiutarsi di organizzare la competizione calcistica con il Marocco.

"La Coppa del Mondo 2030 non può essere condivisa con un paese che minaccia e utilizza persone disperate per i propri interessi geostrategici", ha detto Nahuel González. Nell'arrivo di massa di migranti da giovedì, si stima che quasi cento persone siano morte annegate in mare, persone che alcuni analisti considerano usate come "armi" dal Marocco in una sorta di "guerra ibrida" tra Marocco e Spagna.

Il politico aveva precedentemente affermato che questo è stato un altro tentativo di destabilizzare la Spagna, proveniente dagli Stati Uniti, da settori dell'apparato statale, dall'estrema destra, dalle principali potenze economiche, e ha descritto il governo marocchino come "il male".

La Coppa del Mondo 2030 è ancora prevista tra Spagna, Marocco e Portogallo (con alcune partite d'apertura in Uruguay, Paraguay e Argentina), e la sede della finale non è ancora stata decisa: Marocco e Spagna si contendono il diritto di ospitarla, e alcune persone hanno fatto notare che questo potrebbe essere un altro motivo per cui il Marocco voleva destabilizzare la Spagna...