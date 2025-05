Una delle più grandi star dello sport del mondo, grande come Messi e Ronaldo, annuncia il suo ritiro

HQ

Virat Kohli è stato ampiamente considerato il giocatore di cricket più famoso al mondo e la più grande celebrità di questo sport, uno dei più popolari nei paesi del Commonwealth come l'India, da cui proviene Kohli. Il 12 maggio, Kohli ha scioccato i suoi milioni di fan (con 271 follower su Instagram, è il terzo sportivo più seguito al mondo, dietro solo a Messi e Ronaldo) annunciando il suo ritiro dal Test cricket, all'età di 36 anni. Data la sua età e la sua forma, alcuni fan non erano contenti...

"Onestamente, non avrei mai immaginato il viaggio che questo format mi avrebbe portato. Mi ha messo alla prova, mi ha plasmato e mi ha insegnato lezioni che porterò con me per tutta la vita", ha detto Kohli in un post su Instagram con oltre 10 milioni di Mi piace. "Non è facile, ma sembra giusto. Ho dato tutto quello che avevo, e mi ha restituito molto più di quanto potessi sperare". Kohli si è ripreso dopo 123 test (partite) per l'India, segnando 9.230 punti.

Virat Kohli, responsabile di mantenere rilevante il Test cricket?

La popolarità di Kohli è stata una spinta chiave per il cricket in tutto il mondo ed è in parte responsabile del ritorno del cricket ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Al di fuori dei pochi paesi in cui si gioca a cricket - e in particolare a Test cricket - (Regno Unito, Asia meridionale e Oceania), è difficile capire quanto sia massiccia una stella Kohli, specialmente dal Test cricket, la forma più "tradizionale" di cricket, che sta perdendo terreno rispetto ad altre varianti di cricket più brevi.

Il test cricket è giocato a livello internazionale (nessun club né franchigia) da sole 12 squadre al mondo, tutte membri dell'International Cricket Council (ICC). Kohli giocava dal 2008 nella squadra nazionale di cricket dell'India. A differenza del Test cricket, la popolare Indian Premier League (attualmente interrotta a causa delle tensioni con il Pakistan) è Twenty20, un formato abbreviato di questo sport.

Stephan Shemilt, giornalista di cricket della BBC, considera Kohli "senza esagerare il fattore più importante per mantenere la rilevanza del formato più lungo quando altrimenti avrebbe potuto essere completamente inghiottito dai campionati T20". Nel frattempo, Reuters ritiene che Kohli lascerà "un vuoto che sarà difficile da riempire".