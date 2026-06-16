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La Difesa del Regno Unito sta attualmente indagando se una fregata russa abbia sparato colpi di avvertimento vicino a uno yacht britannico oggi nelle acque del Canale della Manica. Fonti spiegano che il presunto incidente è avvenuto circa 20 miglia a sud dell'Isola di Wight, anche se non sono stati trovati danni o feriti personali.

Al momento, le forze navali britanniche stanno raccogliendo informazioni e monitorando la situazione. Una nave pattuglia della Royal Navy controllò l'equipaggio dello yacht britannico. Parallelamente, la fregata dell'ammiraglio Grigorovich era già inseguita dalla HMS Mersey.

La notizia arriva il giorno dopo che la BBC ha affermato che la Russia fosse dietro gli attacchi dolosi alle proprietà di Starmer, e si aggiunge alle precedenti tensioni marittime russe vicino alle isole del Regno Unito. La stessa fregata ha operato spesso vicino alle acque britanniche, scortando navi legate alla "Shadow Fleet" russa. I colpi arrivano poco dopo che il Regno Unito ha intercettato una petroliera collegata alla Russia vicino alla stessa Isola di Wight.