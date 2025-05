Uomo arrestato dopo che l'auto ha speronato la folla alla parata del titolo del Liverpool

HQ

Le ultime notizie sul Regno Unito . Grazie alla polizia britannica, ora sappiamo che un uomo di 53 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e guida in stato di ebbrezza dopo che un'auto ha investito decine di persone durante la parata della vittoria della Premier League del Liverpool.



La polizia ha confermato che 11 persone rimangono ricoverate in ospedale in condizioni stabili, mentre le altre sono state curate e rilasciate. Si ritiene che l'incidente, avvenuto verso la fine del percorso, sia isolato e non collegato al terrorismo. Ma dai un'occhiata a maggiori informazioni in questo video.