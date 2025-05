Uomo ucraino accusato di incendio doloso legato alla residenza di Keir Starmer

HQ

Le ultime notizie sul Regno Unito . Ora sappiamo che un uomo ucraino di 21 anni è comparso venerdì in un tribunale di Londra con l'accusa di incendio doloso dopo che una serie di incendi ha preso di mira proprietà legate al primo ministro Keir Starmer.



Gli incidenti includevano danni all'ex casa di Starmer e a un veicolo nel suo collegio elettorale. Le autorità hanno trattato il caso come una questione di antiterrorismo, con il sospetto tenuto in custodia in attesa di un'udienza di giugno. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.