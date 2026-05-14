Vai dietro le quinte di Spider-Man: Brand New Day nell'ultimo teaser

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Ieri, The Punisher: One Last Kill è arrivato su Disney+ e ha offerto ai fan dell'Universo Cinematografico Marvel la prossima storia nel mondo più ampio. Ora che questo show speciale è debuttato, il prossimo progetto MCU per il 2026 è il colosso del botteghino, Spider-Man: Brand New Day. Sebbene senza dubbio ci aspettiamo che Marvel Studios scateni un altro trailer principale per questo film man mano che ci avviciniamo sempre di più alla prima del 31 luglio, per il momento è stato condiviso un nuovo video dietro le quinte insieme a un poster aggiuntivo.

Nel breve clip il protagonista Tom Holland e il regista Destin Daniel Cretton parlano di cosa è stato necessario per realizzare questo promettente film, mentre alcuni estratti della produzione ci hanno dato un assaggio delle acrobazie in programma. Molto sembra provenire dalle riprese che si sono tenute a Glasgow nell'agosto 2025, ma ci sono anche altre prelibate, tra cui un rapidissimo scorcio di un set innevato dove vediamo Spidey con un berretto e un gilet.

Anche questo si aggiunge a un nuovo poster in arrivo che mostra Peter Parker/Spidey con una giacca, suggerendo che mentre la prima avverrà a metà estate per l'emisfero nord, gran parte della trama sarà ambientata in una New York più gelida e glacida.