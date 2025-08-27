Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 potrebbe tornare indietro i clan DLC pagati

HQ

La data di uscita di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è stata fissata e, mentre molti fan si rallegrano alla notizia che saranno finalmente in grado di giocare presto, altri stanno criticando The Chinese Room e Paradox per l'inclusione di clan DLC a pagamento a cui è possibile accedere anche tramite pre-ordine.

Poiché i clan sono essenzialmente le classi o le origini del gioco, le persone non erano contente del fatto che fossero bloccati dietro un paywall. Tuttavia, come notato su ResetEra (e riportato da GamesRadar), Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 potrebbe non rimanere fedele a questa strategia di clan DLC ancora per molto.

"Stiamo ascoltando il vostro feedback sull'accesso ai clan Lasombra e Toreador e stiamo apportando modifiche prima del lancio per riflettere questo", si legge in un post dello sviluppatore della community di Paradox DebbieElla. "Condivideremo maggiori informazioni su cosa significa il prima possibile".

Anche se sarebbe bello vedere i clan DLC a pagamento diventare gratuiti per tutti, non siamo sicuri che ciò accadrà poiché Paradox sicuramente non vorrebbe perdere il potenziale denaro. D'altra parte, la cattiva pubblicità di questa mossa è destinata a pungere poiché i fan dei giochi di ruolo diventano sempre più frustrati dal paywall di fronte a loro per i contenuti in un gioco per giocatore singolo.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 verrà lanciato il 21 ottobre per PC, PS5 e Xbox Series X/S. Se vuoi avere qualche anticipazione sul gioco, dai un'occhiata alla nostra anteprima qui.