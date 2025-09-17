Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 utilizza un sistema simile a Mass Effect per decidere se piaci o meno agli NPC

HQ

Fondamentalmente, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è un gioco di ruolo e, sebbene abbiamo sperimentato molta azione e furtività nel nostro breve tempo con il gioco alla Gamescom, volevamo sapere quali sistemi avrebbero permesso al giocatore di capire che le sue decisioni contavano. Quindi, abbiamo parlato con il direttore narrativo Ian Thomas e il Brand Marketing Manager di White Wolf Jason Carl su ciò che accade dietro le quinte.

"È così fluido che all'inizio non ti rendi nemmeno conto che sta succedendo. E adoro il momento in cui il giocatore si rende conto, oh, è quello che sta succedendo. È così che funziona il gioco di ruolo", ha detto Carl prima di allontanarsi per lasciare che Thomas scavasse nei dettagli più profondi.

"Quello che abbiamo fatto, se torni a qualcosa come Mass Effect e il Rinnegato d'Eccellenza, il mondo ha un'opinione su quel personaggio principale." Ha spiegato Thomas. "Nel nostro gioco, ogni personaggio ha un'opinione sul personaggio principale. Quindi, se tratti un vampiro, per esempio, come se fossi l'anziano davvero duro e dovresti rispettare la mia autorità, allora potrebbero reagire in un modo del tipo, ok, mi tirerò indietro di fronte a te. Oppure potrebbero incazzarsi davvero e non piacerti".

"Puoi totalmente interpretare la versione "Sto per battere i piedi e picchiare tutti". Oppure puoi essere il camaleonte e cercare di imburrare le persone, lusingarle, qualsiasi cosa. Quindi queste reazioni si accumulano e quei personaggi hanno opinioni su di te e sulle cose di cui ti parlano e che fai e le scelte di dialogo e il modo in cui ti trattano nel gioco quindi cambiano", ha aggiunto. Thomas ha anche detto che le cose arrivano al culmine quando sei in una stanza piena di vampiri e ti viene chiesto qual è la tua opinione su una determinata questione, poiché è allora che le vere alleanze possono essere forgiate o rotte.

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa per Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 qui sotto: