Víctor Valdés abbandona il lavoro manageriale in un club di quarta divisione dopo solo quattro partite

Il carattere di Víctor Valdés è ancora una volta evidente nel suo progetto ormai concluso. Sembrava che il portiere stesse per stabilirsi al Real Ávila, un club di quarta divisione in Spagna, per promuoverlo in Primera RFEF, ma dopo la battuta d'arresto di non aver raggiunto la promozione, ha lasciato il club per cercare una nuova sfida .

L'avventura dell'allenatore catalano in Castiglia è stata piuttosto breve, quattro partite per la precisione, due nella fase regolare e due per la promozione nella terza divisione del calcio spagnolo. Sembra che la direzione del club di Avila fosse soddisfatta del suo lavoro, nonostante non avesse ottenuto la promozione.

Il licenziamento dell'allenatore è stato comunicato attraverso una lettera al consiglio di amministrazione, che ha espresso su X che Valdés voleva lasciare il club entro sua volontà . La squadra ha comunicato che questa è stata una sorpresa per tutti i membri del club, che in un primo momento hanno provato incredulità e stupore, ma hanno rispettato la decisione dell'allenatore, che aveva un contratto per un'altra stagione.

Secondo le informazioni di Diario Sport, l'intenzione dell'ex portiere blaugrana era quella di lasciare il Real Ávila indipendentemente dal fatto che avesse ottenuto o meno la promozione. Sembra che sperasse in "qualcosa di più professionale" e il calcio spagnolo in quarta divisione ha un budget molto limitato.

Inoltre, Joan Farias, che ha convinto Valdés a tornare in panchina dopo quattro anni di inattività, lascia anche il Real Ávila, lasciando il club castigliano senza due figure importanti nella sua struttura.

Pensi che Valdés avrà un'altra possibilità?