Victor Wembanyama dei San Antonio Spurs è molto deluso dal protocollo NBA per le commozioni cerebrali

HQ

I San Antonio Spurs sono vicini alle semifinali della NBA Conference, guidando i play-off 3-1 contro i Portland Trail Blazers. Il vantaggio del campo degli Spurs non contava molto: persero la seconda partita della serie solo di tre punti di scarto, ma gli Spurs continuarono a travolgere i Trail Blazers in trasferta, inclusa una vittoria per 114-93 a Portland domenica, nel trionfale ritorno di Victor Wembanyama dopo la commozione cerebrale della scorsa settimana.

Il giocatore francese, uno dei candidati a MVP e scelto all'unanimità come Difensore dell'Anno con il 100% dei voti, leader per stoppate per tre stagioni consecutive, ha segnato 27 punti e realizzato 11 rimbalzi, 7 stoppate e 4 palle rubate.

Tuttavia, 'Wemby' ha detto di essere molto deluso dal protocollo NBA per le commozioni cerebrali: ha subito una commozione cerebrale nella Gara 2 dei play-off martedì scorso, sbattendo la testa contro il campo durante la partita che gli Spurs hanno perso contro Portland. Il protocollo per la commozione cerebrale richiede che i giocatori vengano rimossi dal gioco per 48 ore dopo un duro colpo alla testa, e Wembanyama non è stato autorizzato a giocare in tempo per Gara 3. Non era d'accordo: "Non entrerò nei dettagli. Non voglio che diventi una distrazione. Chiedimelo di nuovo alla fine della stagione", mi ha detto. "Il modo in cui è stata gestita la situazione è stato molto deludente", aggiungendo che non ha ricevuto una spiegazione per cui ha dovuto saltare la partita di venerdì.

I San Antonio Spurs potrebbero essere una delle prime squadre a qualificarsi per le semifinali della NBA Conference martedì (ora locale) per Gara 5 (mercoledì 29 aprile alle 15:30 CEST, 14:30 BST).