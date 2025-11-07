Vincere la Coppa del Mondo non è un sogno per Ronaldo in quanto "non lo definirà" come il miglior calciatore

HQ

Cristiano Ronaldo ha rilasciato "la sua intervista più personale di sempre" al giornalista britannico Piers Morgan, pubblicata questa settimana in due parti. Nella seconda parte, giovedì, Ronaldo parla delle sue aspirazioni di vincere la Coppa del Mondo... o la loro mancanza.

"Non ci ho pensato. Vincere la Coppa del Mondo? Non è un sogno. Vincerla non cambierà la mia posizione nel calcio", ha detto a un sorpreso Morgan, dove ha spiegato la sua istanza: non crede che vincere o meno la Coppa del Mondo lo farà definire un giocatore migliore. "Quando gareggi, vuoi vincere. Abbiamo vinto tre titoli con il Portogallo. Sono grato, felice. Lotteremo per vincere la Coppa del Mondo, ma essere i migliori solo per averla vinta? Sei, sette partite, pensi che sia giusto?"

Queste parole saranno sicuramente usate dai detrattori di Ronaldo (o dai tifosi di Messi), poiché la storica rivalità tra i due ha avuto una svolta nel 2022 quando Messi ha finalmente vinto la Coppa del Mondo per l'Argentina, l'ultimo grande trofeo che gli mancava. Ronaldo (e Messi) saranno probabilmente gli unici due calciatori ad aver partecipato a sei edizioni della Coppa del Mondo, dal 2006 al 2026.

Ronaldo ha aggiunto qualcosa di abbastanza coerente, che l'Argentina aveva già vinto due Coppe del Mondo prima di Messi, ma il Portogallo - certamente un paese molto più piccolo - "vincere la Coppa del Mondo sarebbe storico". Ma alla fine della giornata, tutto si riduce a come Ronaldo vuole essere percepito, come il miglior calciatore di tutti i tempi... e non vuole puntare tutto sulla rischiosa scommessa di vincere una (e la sua ultima) Coppa del Mondo. È d'accordo con lui?