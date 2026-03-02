Voce: Assassin's Creed Codename Hexe potrebbe includere un cameo di Ezio

HQ

Assassin's Creed Codename Hexe probabilmente è ancora lontano, ma a quanto pare potrebbe essere la scarica di adrenalina di cui uno dei franchise più grandi di Ubisoft potrebbe aver bisogno. Il gioco sta prendendo una forma molto positiva, secondo l'insider Tom Henderson, che ha anche fornito nuovi dettagli sul combattimento, la finestra di uscita e i possibili cameo della storia.

Parlando recentemente nel podcast Insider Gaming (tramite GamingBolt), Henderson ha spiegato che il gioco rivoluzionerà completamente il solito combattimento di Assassin's Creed. A quanto pare Ubisoft ha assunto contorsionisti per fare la motion capture del combattimento, il che permetterà combattimenti molto più acrobatici.

Inoltre, la nuova protagonista, Elsa, riceverà un aiuto da un ex protagonista molto amato in futuro. Almeno nella bozza a cui Henderson era a conoscenza, Elsa avrà un incontro nientemeno che Ezio Auditore da Firenze, che presumibilmente le insegna le basi dell'assassina verso metà del percorso. Anche Elsa avrà poteri da strega, ma non saranno necessariamente le sue abilità principali di combattimento.

Assassin's Creed Codename Hexe si sta preparando per un'uscita natalizia nel 2027, il che significa che manca ben più di un anno se le informazioni di Henderson sono accurate. Significa che nel 2026 resteremmo senza un nuovo gioco di Assassin's Creed, ma con così tanti titoli forti che escono in questa stagione natalizia, capiamo perché Ubisoft voglia un altro anno.