Voce: The Wolf Among Us è in sviluppo una versione di generazione attuale

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The Wolf Among Us 2 potrebbe rimanere misterioso per noi come uno dei tanti casi che Bigby Wolf deve risolvere a Fabletown, ma sembra che presto potremmo vedere il tanto atteso seguito rivelato. Un recente rapporto di Press Over ha attirato la nostra attenzione, e ora abbiamo dettagli non solo sul sequel The Wolf Among Us, ma anche su una versione aggiornata del gioco originale.

Come riportato da MP1st, The Wolf Among Us è impostato per ricevere anche una porta di generazione attuale. Lo studio partner che collabora con Telltale su The Wolf Among Us 2 - che ora si prevede sarà lo sviluppatore argentino Trick Studio - sta anche lavorando a una revisione tecnica del gioco del 2013.

Come scoperto dalla community Reddit del gioco, due progetti sono stati elencati sul sito di Trick Studio nel marzo 2025. Questi progetti sono stati rimossi dal sito, ma hanno menzionato un seguito di The Wolf Among Us e un porting del primo gioco. Considerando che Telltale sta già cambiando motore per The Wolf Among Us 2, avrebbe senso dare un tocco di vernice al vecchio gioco. Non farebbe male aggiornare il pubblico su ciò che è successo nel primo gioco.