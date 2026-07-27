Voce: Ubisoft ha cancellato Far Cry Maverick e ha iniziato lo sviluppo del "davvero ambizioso" Kodiak

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Sono passati cinque anni da quando Ubisoft ha pubblicato un nuovo gioco di Far Cry, una serie che prima riceveva un nuovo capitolo ogni due anni. In altre parole, sembra essere diventata una di quelle serie di giochi che ricevono al massimo un nuovo titolo per generazione di console, e dove si potrebbe sospettare che siano state spese somme enormi per prototipi live-service.

Insider Gaming sta ora riportando che il gioco Far Cry, noto con il nome in codice Maverick (di cui abbiamo già parlato), che si diceva fosse uno sparatutto di estrazione, è stato cancellato, mentre un altro progetto è stato lanciato al suo posto. Questo nuovo gioco è chiamato Kodiak ed è descritto come un'esperienza open-world in cui "le interazioni con i giocatori e le storie guidate dai giocatori sono al centro della scena."

Si basa sulle fondamenta del Maverick cancellato, anche se il concetto di sparatutto a estrazione è stato abbandonato. Dato che lo sviluppo parte sostanzialmente da zero, probabilmente non vedremo nulla per diversi anni, ma potrebbe valere la pena aspettare visto che apparentemente è "davvero ambizioso".

Inoltre, Ubisoft sta lavorando al prossimo gioco principale della serie, intitolato Blackbird. Lo sviluppo di quel titolo sta andando avanti, e si spera che non passi molto prima di vedere dei veri segni di vita.