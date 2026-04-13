Voci: Epic Games sta lavorando a uno sparatutto in stile estrazione ARC Raiders con personaggi Disney

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Sembra che gli sparatutto a estrazione saranno la prossima grande tendenza videoludica, dato che si ritiene che Epic Games stia lavorando a un gioco sulla scia del successo dei mostri ARC Raiders, che presenterà personaggi Disney tra cui i giocatori potranno scegliere.

Questo rapporto arriva tramite Bloomberg e potrebbe essere pubblicato già a novembre 2026. Questo è visto come una sorta di ritorno alla gloria per Epic, dopo il recente licenziamento di 1.000 dipendenti in azienda e la chiusura di alcune modalità di gioco di Fortnite. Epic sta riponendo molte delle sue speranze future su questo gioco Disney, e su altre che sta creando in collaborazione con il Mouse.

Secondo il rapporto, le risposte interne al tiratore di estrazione al momento non sono molto positive. Le critiche indicano che le meccaniche del gioco sono poco originali, ma si crede che, grazie all'esperienza multiplayer di Epic, la formula sia giusta in tempo per il rilascio. Almeno altri due giochi dovrebbero essere rilasciati nell'ambito dell'accordo con Epic Disney, che ha visto quest'ultima finanziare 1,5 miliardi di dollari nel primo due anni fa.

Sia Disney che Epic hanno risposto al rapporto di Bloomberg. "Rimaniamo concentrati sulla nostra collaborazione a lungo termine con Epic, che continua ad avere un forte slancio, e il nostro lavoro per costruire un universo trasformativo di giochi e intrattenimento rimane invariato", ha dichiarato un portavoce Disney.

Liz Markman, direttrice senior della comunicazione globale di Epic, ha affermato che il rapporto Bloomberg "non riflette le ambizioni della collaborazione con Disney. Stiamo costruendo un nuovo universo di giochi e intrattenimento delle esperienze Disney. Le linee temporali di Epic sono aggressive e lo sono sempre state. Abbiamo spostato molto gli sviluppatori su progetti con le uscite in arrivo, mentre team di prototipazione più piccoli lavorano su progetti più avanzati."

Se Disney ARC Raiders è in programma per novembre, ci aspetteremmo una sorta di rivelazione presto. Restate perni per ulteriori informazioni.