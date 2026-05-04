Voci: Halo 2 e Halo 3 riceveranno il trattamento remake di Unreal Engine 5

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Circolavano voci diffuse secondo cui Halo Studios (precedentemente 343 Industries) stesse sviluppando un remake di Halo: Combat Evolved dopo l'annuncio del cambio di nome dello studio e la sua transizione dalla tecnologia proprietaria a Unreal Engine 5. Non fecero molto per sfatare le voci, e invece pubblicarono una serie di immagini "concept art" che sembravano tutte provenire da un aggiornamento di Combat Evolved.

L'anno scorso questo è stato confermato e Halo: Campaign Evolved è stato annunciato, un remake completo per Unreal Engine 5 dell'originale Halo, ma senza la componente multiplayer. Ora, uno dei più esperti insider di Halo, Rebs Gaming, riferisce che questo non sarà l'ultimo remake che dovremo aspettarci. Attraverso il suo canale YouTube, rivela che sia Halo 2 che Halo 3 riceveranno lo stesso trattamento.

Entrambi sono nelle prime fasi di sviluppo, dice, e vengono sviluppati parallelamente a Campaign Evolved. Sono anche scolpiti nella pietra e verranno rilasciati anche se Halo: Campaign Evolved non dovesse diventare un blockbuster. In definitiva, questa sarà una sorta di trilogia remake dei giochi che ci hanno fatto conoscere Master Chief e ci hanno fatto innamorare dei mondi ad anello.

Per ora però, questa è solo una voce, e Halo: Campaign Evolved è previsto per uscire entro la fine dell'anno su PC, PlayStation 5 (a meno che Microsoft non cambi idea) e Xbox Series S/X.