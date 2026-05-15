Voci: immagini trapelate rivelano il controller Xbox Elite 3

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Per anni circolano voci secondo cui Microsoft stesse lavorando a nuovi joystick Xbox - e che in realtà siano loro stessi responsabili di alcune delle fughe di notizie. Questo perché informazioni dettagliate su un nuovo joystick Xbox sono state rivelate per caso in relazione all'acquisizione di Activision Blizzard tre anni fa.

Tuttavia, ci sono state anche voci persistenti su un controller Xbox Elite 3, e già lo scorso anno si diceva che fosse in arrivo. Secondo Windows Central, "modernizzerà e migliorerà l'offerta a passi da gigante rispetto al modello attuale", e sembra esserci davvero una base per questa affermazione. Immagini di quello che sarebbe il controller sono trapelate principalmente tramite Tecnoblog.

Se queste sono autentiche, possiamo aspettarci una batteria ricaricabile ma sostituibile, che offre il meglio di entrambi i mondi: il controller è ricaricabile, ma puoi usare batterie AA standard se finiscono e vuoi continuare a giocare senza doverla caricare o usare un cavo. Un'altra novità è un pulsante dedicato per passare dalla modalità locale a quella cloud, così puoi iniziare a giocare in streaming all'istante.

Forse la cosa più entusiasmante, però, è che sembra avere due rotelle sul bordo inferiore. Non sappiamo a cosa servano, ma forse i controller di Project Helix avranno qualcosa di simile, che potrebbe essere usato per uno scorrimento molto più fluido nei menu e simili - ma certamente anche per il gameplay stesso.

Ovviamente, non sappiamo ancora se queste siano immagini autentiche, dato che Microsoft non ha detto nulla a riguardo. Ma se questo fosse vero, probabilmente ne sentiremo parlare di più all'Xbox Games Showcase il 7 giugno.