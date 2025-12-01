Voci: Turok Origins arriverà nel 2026

HQ

Non sentiamo parlare del nuovo gioco Turok da molto tempo, anche se abbiamo intuito che non ci sarebbe voluto molto tempo prima di metterci le mani sulle mani, dato che abbiamo potuto provarlo alla Gamescom quest'estate. Tuttavia, ad oggi, le pagine di acquisto sulle principali piattaforme (Xbox, PlayStation5 e PC) non sono ancora state aggiornate. E con Saber Interactive che mantiene il silenzio radio, stiamo attenti a qualsiasi indizio che qualcosa sia in movimento.

Quindi prendi le seguenti informazioni con moderata cautela. Un profilo LinkedIn di un sound designer di Saber ha aggiornato la sua esperienza nel gioco affermando che arriverà "nel 2026". Sembra essere stata una semplice svista, e la pagina profilo non riflette più quel "2026" (ma Insider Gaming ha fatto uno screenshot prima del cambiamento), ma è positivo avere più indizi che combatteremo di nuovo contro i dinosauri l'anno prossimo.

Pronto a tornare nella mischia preistorica con un nuovo reboot in Turok: Origins ?