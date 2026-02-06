WADA risponde alle voci secondo cui i saltatori con gli sci riceveranno iniezioni al pene alle Olimpiadi invernali

HQ

I Giochi Olimpici Invernali iniziano stasera con la cerimonia di apertura, e uno degli sport più seguiti, il salto con gli sci, sarà oggetto di indagine dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), dopo che sono iniziate a circolare voci secondo cui alcuni atleti si avrebbero fatto iniezioni di acido ialuronico nel pene per ottenere un vantaggio speciale.

A fine gennaio, il quotidiano tedesco BILD ha pubblicato che alcuni saltatori con gli sci si stavano sottoponendo iniezioni di acido ialuronico nel penie, per aumentare la circonferenza del pene, il che avrebbe aumentato l'apertura alare delle tute. Anche se fosse solo di uno o due centimetri, una superficie maggiore li aiuterebbe a volare più lontano. Secondo uno studio di Frontiers, pubblicato su The Guardian, un cambio di 2 cm nella tuta equivale a 5,8 metri in più di lunghezza del salto.

I magliatori sono obbligati a fare scansioni 3D dell'intero corpo usando biancheria intima aderente per misurare l'estensione della tuta. I giocatori che barano in questo modo avrebbero già fatto l'ingrandimento del pene, dato che possono durare 18 mesi.

Lo scorso agosto, due medagliati olimpici norvegesi, Marius Lindvik e Johann André Forfang, sono stati sospeniti per tre mesi dopo che le loro squadre hanno segretamente manipolato le tute nella zona dell'inguine durante i Mondiali di Sci 2025.

La risposta della WADA alle voci sull'ingrossamento del pene ai Giochi Olimpici Invernali

Queste voci, che sono poi diventate divertentemente note come il "penisgate", non sono state in alcun modo provate, ma il presidente della WADA, il polacco Witold Banka, ha promesso di indagare su di esse. "Il salto con gli sci è molto popolare in Polonia, quindi vi prometto che lo guarderò", ha detto in una conferenza stampa.

Tuttavia, il direttore generale della Wada, Olivier Niggli, ha dichiarato di non essere consapevole di come ciò possa migliorare le prestazioni. "Se qualcosa venisse a galla, lo esamineremmo per vedere se è legato al doping. Non affrontiamo altri mezzi non doping per migliorare le prestazioni."