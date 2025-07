Washington Open: questa settimana le teste di serie del singolare maschile e femminile La stagione sul cemento inizia in Nord America con il Washington Open dal 21 al 27 luglio.

HQ La stagione sul cemento inizia a pieno titolo con il Washington Open, torneo ATP e WTA 500 che si tiene a Rock Creek Park, nella capitale degli Stati Uniti. Quest'anno, noto come Mubadala Citi DC Open, la competizione si svolgerà da lunedì a domenica, dal 21 al 27 luglio. Lunedì inizia il turno dei 64 per il singolare maschile, mentre le teste di serie inizieranno direttamente il turno dei 32 da mercoledì. Le teste di serie includevano, nel singolare maschile, Taylor Fritz (classificato 4 al mondo), Lorenzo Musetti, Holger Rune, Ben Shelton, Andrey Rublev, Frances Tiafoe, Alex de Miñaur e Daniil Medvedev, classificati rispettivamente 7-12 e 14 al mondo). Pertanto, dovremo aspettare fino a mercoledì 23 luglio per assistere al debutto delle teste di serie Davidovich Fokina, Jiri Lechecka, Frances Tiafoe o Lorenzo Sonego. Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Jack Draper avrebbero dovuto saltare questo torneo e prendere parte al Toronto Open della prossima settimana (del valore di 1000 punti), ma tutti e quattro hanno annunciato il loro ritiro ieri e non giocheranno fino a Cincinnati (5-18 agosto). Nel singolare femminile, gli ottavi di finale iniziano martedì, con le teste di serie Jessica Pegula, Emma Navarro, Elena Rybakina e Clara Tauson. Il torneo vedrà anche il ritorno di Venus Williams, che giocherà contro la sua connazionale Peyton Stearns domani alle 15:00 BST e 16:00 CEST. Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com