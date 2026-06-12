Widow's Bay è stato rinnovato per una seconda stagione su Apple TV

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Ancora una volta, sembra che Apple TV abbia fatto il segno nel reparto televisivo, dato che, dopo l'inizio di Widow's Bay in primavera, la serie ha suscitato un enorme interesse tra i fan. Abbiamo apprezzato il tempo trascorso a guardare la serie, come potete leggere nella nostra recensione, e se anche voi è piaciuto, la buona notizia è che in futuro ce ne saranno altri Widow's Bay.

Come confermato da Apple TV, la serie che sfida i generi è stata ufficialmente approvata per una seconda stagione, con la creatrice, showrunner e produttrice esecutiva Katie Dippold che torna a dirigere nuovamente il progetto.

Dippold ha anche parlato brevemente di cosa aspettarsi dal ritorno di Widow's Bay, aggiungendo: "La seconda stagione parla di come tutto vada bene sull'isola e non c'è nulla di cui preoccuparsi."

Non è chiaro quando Widow's Bay tornerà esattamente, ma una ragionevole ipotesi è che tornerà da qualche parte nel 2027. Il finale della prima stagione avverrà anche la prossima settimana, il 17 giugno.