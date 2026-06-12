Wii Sports Resort ora aggiunto a Nintendo Music

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È ora di ampliare nuovamente la libreria Nintendo Music. Nintendo ha annunciato di aver aggiunto la colonna sonora ispirata all'ascensore di Wii Sports Resort alla sua app di musica per giochi, con un totale di 99 tracce per una durata di 1 ora e 37 minuti.

Se vuoi ascoltare, ti servirà un abbonamento Switch Online. Poi scarica semplicemente l'app per Android o iOS e goditi la musica del gioco. Come abbiamo recentemente riportato, il supporto per Nintendo Music è stato ora ampliato per facilitare lo streaming della musica Nintendo.