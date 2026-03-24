Wonder Man avrà una seconda stagione su Disney +

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Quando Wonder Man è debuttato su Disney+ all'inizio di quest'anno, due cose sono diventate chiare piuttosto rapidamente. Per prima cosa, la serie era molto diversa dagli altri progetti dell'Universo Cinematografico Marvel, offrendo un'esperienza quasi da viaggio da amici che seguiva gli attori Simon Williams e Trevor Slattery (Yahya Abdul-Mateen II e Sir Ben Kingsley). L'altra cosa è che i fan sembravano amarlo, dato che Wonder Man ha ricevuto un'ottima accoglienza sia da fan che da critici.

Con questo secondo punto in mente, probabilmente è meno sorprendente che Marvel Television abbia accettato e approvato una seconda stagione di Wonder Man, con la serie che alla fine tornerà su Disney+.

Ci viene detto che Simon Williams di Mateen II e Trevor Slattery di Kingsley torneranno entrambi per i prossimi episodi, il che significa che scopriremo cosa è successo dopo la scioccante conclusione della prima stagione, e oltre a questo, ci viene detto che i co-creatori Destin Daniel Cretton e Andrew Guest saranno di nuovo al timone.

Quindi, buone notizie su tutti i fronti. Se non hai ancora visto Wonder Man, dai un'occhiata alla nostra recensione dedicata e guarda il trailer della serie qui sotto.