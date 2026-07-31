Wonder Man non avrà una seconda stagione, nonostante il recente rinnovo

HQ

Qualche mese fa, Marvel Studios ha annunciato Wonder Man che avrebbe avuto una seconda stagione, con la serie che sarebbe tornata su Disney+. Tuttavia, ora le cose sono cambiate ed è stata presa la decisione di tornare indietro su questi piani precedentemente pianificati.

Un rapporto di Variety spiega che la seconda stagione di Wonder Man è stata ufficialmente cancellata, tutto dopo una stanza degli sceneggiatori per il capitolo successivo in cui gli episodi non sono mai stati aperti, e gli sceneggiatori sono stati rilasciati per altri progetti.

Parlando di questa notizia, Yahya Abdul Mateen II, che interpreta il ruolo principale di Simon Williams/Wonder Man, ha condiviso i suoi pensieri sulla situazione sui social media.

"È appena caduta la voce che Wonder Man non tornerà per la seconda stagione. (E se non lo sai, ora lo sai!) 😬 È la vita, giusto? Tutto si risolverà. Volevo ringraziare tutti coloro che hanno GUARDATO la serie, che l'hanno APPREZZATA e hanno CONDIVISO che in qualche modo hanno apprezzato la serie. Lo spettacolo ha funzionato. E questa è la cosa che preferisco."

Per quanto riguarda cosa significhi questo per il futuro di Wonder Man nell'Universo Cinematografico Marvel resta da vedere, dato che non è sempre stato chiaro come il personaggio sarebbe stato intrecciato nel più ampio arazzo dopo gli eventi della prima stagione. Forse questa cancellazione apre la porta a Wonder Man per avere una presenza teatrale maggiore, ma per il momento tutto ciò che possiamo fare è aspettare e vedere.