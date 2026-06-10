Xbox avrà più esclusive quando il business sarà più sano, dice Asha Sharma

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A quanto pare, ci sono volute alcune decisioni dell'ultimo minuto, ma Xbox sta di nuovo puntando tutto sulle esclusive. O, più precisamente, lo sarà non appena la nuova CEO Asha Sharma riuscirà a rendere l'azienda sana.

Parlando con Fortune Conversations, Sharma è stato molto diretto riguardo allo stato attuale di Xbox. "Il nostro business non è particolarmente sano," ha detto, ma lo sforzo per mantenere alcuni giochi esclusivi per Xbox è ancora presente. Sharma vede la strategia in modo simile a quella del responsabile della strategia dell'azienda, Matthew Ball, affermando che è importante iniziare con una o due "esclusive di firma", poi, man mano che l'azienda diventa sana, ne aggiungeranno altre.

Questa affermazione può sembrare relativamente umile da parte di Sharma, ma ha grandi progetti per Xbox nei prossimi anni. Al momento, vede l'azienda come il secondo editore, ma vuole che Xbox sia la prima entro il 2030. Potrebbe sembrare una richiesta difficile, ma significa che dal punto di vista del consumatore vedremo il team verde lanciarci qualche colpo mentre cerca di convincerci a creare Xbox #1.

Il modo per rendere la piattaforma Xbox più attraente per il consumatore è, come dice Sharma, portando contenuti esclusivi. "È difficile trovare esempi di piattaforme che non abbiano servizi e contenuti esclusivi," dice, ed è difficile contestare questo punto. Sarebbe come se Netflix iniziasse semplicemente a scaricare i suoi film su Apple TV, Disney+ e Amazon Prime Video tutti insieme.