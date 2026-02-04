LIVE
HQ
logo hd live | Nioh 3
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Italiano

      Accedi
      Gamereactor
      Notizie dal mondo

      Xi e Putin riaffermano i legami strategici mentre la guerra in Ucraina si avvicina al quarto anniversario

      Entrambi i leader hanno utilizzato una videochiamata mercoledì per sottolineare la forza della loro relazione bilaterale.

      HQ

      Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin hanno utilizzato una videochiamata mercoledì per sottolineare la forza della loro relazione bilaterale, pochi giorni prima del quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. Putin ha descritto i legami con Pechino come un fattore chiave di stabilizzazione in un contesto globale sempre più turbolento, mentre Xi ha chiesto un "grande piano" a lungo termine per approfondire la cooperazione tra i due paesi.

      L'appello ha evidenziato come la Cina sia diventata il partner economico più importante della Russia da quando le sanzioni occidentali hanno isolato Mosca a causa della guerra in Ucraina. Il commercio tra i due paesi si è ampliato notevolmente dal 2022, rafforzando una partnership che i leader hanno definito "senza limiti" pochi giorni prima dell'attraversamento delle truppe russe in Ucraina. Xi e Putin si sono incontrati l'ultima volta di persona a Pechino a settembre, durante una parata militare a cui ha partecipato il leader nordcoreano Kim Jong Un.

      Sebbene Pechino insista di non essere parte del conflitto, l'Ucraina e diversi governi europei hanno accusato la Cina di sostenere indirettamente lo sforzo bellico russo, accuse che la Cina nega. La chiamata è seguita agli incontri di questa settimana tra alti diplomatici cinesi e russi a Pechino, dove entrambe le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un ampio accordo sulle questioni di sicurezza globale, segnalando un continuo coordinamento mentre la guerra si protrae verso il quarto anno...

      Xi e Putin riaffermano i legami strategici mentre la guerra in Ucraina si avvicina al quarto anniversario
      Xi e Putin // Shutterstock

      This post is tagged as:

      Notizie dal mondoCinaRussia


      Caricamento del prossimo contenuto