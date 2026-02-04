Xi e Putin riaffermano i legami strategici mentre la guerra in Ucraina si avvicina al quarto anniversario

HQ

Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin hanno utilizzato una videochiamata mercoledì per sottolineare la forza della loro relazione bilaterale, pochi giorni prima del quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. Putin ha descritto i legami con Pechino come un fattore chiave di stabilizzazione in un contesto globale sempre più turbolento, mentre Xi ha chiesto un "grande piano" a lungo termine per approfondire la cooperazione tra i due paesi.

L'appello ha evidenziato come la Cina sia diventata il partner economico più importante della Russia da quando le sanzioni occidentali hanno isolato Mosca a causa della guerra in Ucraina. Il commercio tra i due paesi si è ampliato notevolmente dal 2022, rafforzando una partnership che i leader hanno definito "senza limiti" pochi giorni prima dell'attraversamento delle truppe russe in Ucraina. Xi e Putin si sono incontrati l'ultima volta di persona a Pechino a settembre, durante una parata militare a cui ha partecipato il leader nordcoreano Kim Jong Un.

Sebbene Pechino insista di non essere parte del conflitto, l'Ucraina e diversi governi europei hanno accusato la Cina di sostenere indirettamente lo sforzo bellico russo, accuse che la Cina nega. La chiamata è seguita agli incontri di questa settimana tra alti diplomatici cinesi e russi a Pechino, dove entrambe le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un ampio accordo sulle questioni di sicurezza globale, segnalando un continuo coordinamento mentre la guerra si protrae verso il quarto anno...