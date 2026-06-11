You non avrà bisogno di aver giocato a Hellblade 1 e 2 per godersi la "storia autonoma" di Senua

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Se avete visto l'annuncio di Ninja Theory al Xbox Games Showcase domenica e vi siete chiesti se sia il momento giusto per sfrecciare sia Sacrifice di Hellblade: Senua che Saga: Hellblade II di Senua, tutto per prepararvi all'arrivo di Senua nel 2027, la buona notizia è che tecnicamente non ne avrete bisogno.

In risposta alle domande dei fan sui social media, è stato confermato che Senua sarà una "storia autonoma" e che è stata costruita fondamentalmente per essere un "punto d'ingresso solido per nuovi giocatori."

Ninja Theory spiega: "Senua racconta una storia completa e autonoma ed è stato progettato come un punto d'ingresso solido per i nuovi giocatori. Se hai giocato ai precedenti giochi Hellblade, riconoscerai Senua, alcuni temi familiari e personaggi che ritornano. Ma non è richiesta alcuna esperienza precedente per comprendere la storia o godersi il gameplay in Senua."

Nelle domande successive, Ninja Theory ha anche spiegato perché il gioco si chiama Senua e non Hellblade III, con la motivazione che "vogliamo segnare un nuovo passo audace per Senua nel genere action-adventure," e perché "questa è una storia definitoria nella vita di Senua, lei è il cuore e l'anima del gioco."

A parte sapere che Senua debutterà nel 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X/S, stiamo attendendo ulteriori informazioni sul progetto.