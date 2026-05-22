Zach Cregger risponde alle critiche al suo Resident Evil film

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Zach Cregger ha risposto alle critiche al suo prossimo film Resident Evil, dato che alcuni fan trovano che non rifletta esattamente l'esperienza dei giochi come speravano. Il film di Cregger ha recentemente condiviso il suo primo trailer, in cui ha sperimentato quella che lui chiama una reazione "divisa" per la prima volta.

"Mi sento benissimo per questo. Mi piace molto il film," ha detto Cregger al collega regista horror Curry Barker per Interview Magazine. Dalla sua dichiarazione è chiaro che la fiducia di Cregger non viene troppo minacciata, anche se solleva l'odio online.

"È stata una settimana selvaggia da quando è uscito il teaser per vedere la reazione divisa online. Ci sono così tante persone che chiaramente vogliono davvero il videogioco, cioè i personaggi e la storia del videogioco, e qualsiasi diversità da quella non è davvero benvenuta. Non mi ero reso conto di quanto alcune persone fossero appassionate di questo," ha detto.

Nonostante ci siano state alcune reazioni negative, il film Resident Evil è ancora nelle mani di uno dei registi horror più caldi in questo momento. Dopo Weapons, Cregger rimane uno dei preferiti di Hollywood, e molti di noi sono incuriositi dalla sua visione unica di Resident Evil, anche se appare nettamente diversa dai giochi a cui abbiamo giocato prima.

Resident Evil uscirà nelle sale il 18 settembre.