HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Al suo arrivo in Turchia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha minimizzato l'importanza della presenza della Russia ai colloqui di pace in Turchia, descrivendo la loro delegazione come priva di autorità e chiarezza.

Puoi scoprire i dettagli sulla delegazione russa qui. Nel frattempo, ha sottolineato che i prossimi passi dell'Ucraina dipenderanno dalle discussioni con il presidente Erdogan, pur osservando che la sua squadra è composta da alti funzionari militari, dell'intelligence e della diplomazia.