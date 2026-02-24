Zelensky promette di mantenere l'indipendenza nel quarto anniversario della guerra: "Putin non ha spezzato gli ucraini"

HQ

Il presidente Volodymyr Zelensky celebra i quattro anni dall'invasione su larga scala della Russia insistendo che l'Ucraina ha difeso la sua indipendenza e continuerà a farlo. In un nuovo discorso per celebrare il quarto anniversario dell'inizio della guerra, ha sottolineato che "Putin non ha spezzato gli ucraini" e che Kiev proteggerà il territorio che i suoi cittadini hanno lottato per difendere.

Il leader ucraino è pronto ad ospitare dignitari europei, tra cui la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, per cerimonie a Kiev. Ha inoltre ribadito che i colloqui di pace in corso sono bloccati a causa delle dispute territoriali, con Mosca che chiede terre che Kiev si rifiuta di cedere.

Per le sue esatte parole, ecco cosa ha appena detto (tramite i social media):

Oggi ricorrono esattamente quattro anni da quando Putin ha iniziato la sua spinta di tre giorni per conquistare Kiev. E questo dice molto sulla nostra resistenza, su come l'Ucraina abbia combattuto tutto questo tempo. Dietro queste parole ci sono milioni di nostri cittadini, un coraggio immenso, un lavoro incredibilmente duro, resistenza e il lungo cammino che l'Ucraina sta percorrendo dal 24 febbraio.

Guardando indietro all'inizio dell'invasione e riflettendo su oggi, abbiamo tutto il diritto di dire: abbiamo difeso la nostra indipendenza, non abbiamo perso la nostra statualità; Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi. Non ha spezzato gli ucraini; Non ha vinto questa guerra. Abbiamo preservato l'Ucraina e faremo tutto il possibile per garantire pace e giustizia. Gloria all'Ucraina!