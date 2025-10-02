Zelensky si unirà ai leader dell'UE a Copenaghen giovedì

HQ

Come annunciato oggi da Mette Frederiksen in una dichiarazione, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si recherà a Copenaghen giovedì per colloqui con i leader europei. Parteciperà alla Comunità politica europea, un incontro che riunisce capi di Stato e funzionari dell'Unione europea, dove si prevede che le discussioni si concentreranno sulla sicurezza e sulla cooperazione regionale. Il governo danese ha confermato che apparirà anche al fianco del primo ministro Mette Frederiksen in una conferenza stampa dopo il vertice. Ciò avviene dopo un altro incontro di mercoledì, in cui i leader dell'Unione europea si sono radunati a sostegno del cosiddetto piano del "muro dei droni". Cosa ti senti in giro per questo? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!