Catnap rivela il suo vero nome nell'ultimo trailer di Poppy Playtime: Capitolo 5

Sembra incredibile, ma MOB Entertainment è vicino a raggiungere la (supposta) fine di Poppy Playtime in meno di un mese, dato che l'episodio finale della serie horror, Poppy Playtime Capitolo 5: Broken Things, uscirà su PC (tramite Steam ed Epic Games Store) il 18 febbraio.

In questo capitolo finale dell'orrore, immergeremo nel cuore stesso della fabbrica Playtime Co. e riveleremo la verità ultima sugli esperimenti che vi si sono svolti, oltre a incontrare la mente dietro tutte le nostre paure nel corso degli anni: il Prototipo. Oltre a questo, scopriremo anche di più su tutti quei personaggi terrificanti da cui stavamo scappando nei capitoli precedenti, come Catnap.

Il team si sta preparando per il rilascio finale di Poppy Playtime sui nostri computer (sarà disponibile anche su console "nei prossimi mesi") con una serie di trailer incentrati sui personaggi, l'ultimo dei quali è dedicato all'Esperimento #1188 "CATNAP", dove la creatura rivela anche il suo vero nome: Theodore.

Dai un'occhiata qui sotto. Sei pronto ad arrivare alla fine con Poppy Playtime Capitolo 5 'Broken Things'?