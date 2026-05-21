Aang e il gruppo tentano di salvare la Terra Kingdom in Avatar: The Last Airbender: Stagione 2

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Abbiamo dovuto aspettare oltre due anni che Netflix offrisse una seconda stagione del suo adattamento live-action di Avatar: The Last Airbender, dato che la prima stagione è uscita a febbraio 2024. Per fortuna, sembra che questa attesa stia per diventare un ricordo del passato, dato che il colosso dello streaming ha finito per approvare una seconda e una terza stagione contemporaneamente, decidendo di girare anche queste stagioni due consecutive, con persino la terza stagione ormai conclusa.

Tenendo questo a mente, è quasi il momento dell'arrivo del secondo capitolo, dato che la seconda stagione di Avatar: The Last Airbender debutterà il 25 giugno. Con la prima uscita a poco più di un mese di distanza, Netflix ha ora condiviso un trailer completo che anticipa cosa offriranno i prossimi episodi, incentrato sugli eventi della seconda stagione della serie animata (il Libro 2, come è conosciuto) e raccontando come Aang e il gruppo raggiungono il Regno della Terra, imparano le abilità di dominio della terra, e tentare di proteggere la regione da un assalto della Nazione del Fuoco.

Guarda qui sotto il trailer dei prossimi episodi e, se non hai ancora visto la Stagione 1, dai un'occhiata alle nostre impressioni complete sul primo lotto di episodi qui.