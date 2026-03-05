Adrian Newey porta un po' di ottimismo ad Aston Martin: "Forse il quinto miglior telaio"

HQ

I problemi di Aston Martin con i motori Honda sono stati peggiori del previsto, con il team principal Adrian Newey che ha spiegato che ciò comporta un reale rischio di danni permanenti ai nervi per i piloti Fernando Alonso e Lance Stroll.

Stroll descrisse la sensazione di vibrazione del telaio causata dai motori come "folgorata": "Non è lontano. È una vibrazione molto scomoda. Fa male al motore ma è anche dannoso per l'essere umano dentro l'auto". Nel frattempo, Alonso ha detto che si sentono "un po' intorpiditi anche alle dita e ai piedi a causa di questa bassa frequenza sempre in auto."

Tuttavia, c'è spazio per l'ottimismo. Alonso dice che dopo i cambiamenti apportati nel test in Bahrain, dove per la prima volta ha sentito queste strane vibrazioni, può concludere la gara (tramite Sky). Il capo di Honda, Koji Watanabe, ha detto che l'efficacia di queste misure non si vedrà fino alla gara delle auto venerdì.

E non tutto è negativo. Adrian Newey ha detto che le prestazioni del loro telaio sono "un po' indietro rispetto ai leader, forse la quinta migliore squadra" (su undici), con un divario di prestazioni tra la migliore squadra e Aston Martin di circa un secondo o tre quarti di secondo.

"L'auto ha un enorme, enorme potenziale di sviluppo. Ci vorranno ovviamente alcune gare per realizzare appieno questo potenziale", ha sostenuto Newey (tramite BBC Sport). "Non vedo alcuna ragione intrinseca nell'architettura dell'auto per cui non possiamo diventare, dal punto di vista del telaio, vicini, se non addirittura completamente competitivi."