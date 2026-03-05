Honda rende pericolose le auto Aston Martin per i piloti: rischio di danni permanenti ai nervi, avverte Newey

HQ

L'incubo di Aston Martin con Honda è stato ben documentato, ma è ancora peggio di quanto sembrasse. Le auto con motore Honda non sono solo più lente e inaffidabili, ma anche pericolose per i piloti a causa delle vibrazioni del telaio, che mettono a rischio le mani di Fernando Alonso e Lance Stroll.

Adrian Newey, team director Aston Martin, ha parlato poco prima del primo Gran Premio della stagione in Australia, e si sta preparando al peggio: sembra che i piloti non possano completare più di 15 o 25 giri senza rischiare di danneggiare permanentemente i nervi delle mani a causa delle vibrazioni del telaio. Le vibrazioni del motore Honda causano problemi di affidabilità (guasti alle batterie e persino agli specchietti e alle luci posteriori che cadono), ma soprattutto rappresentano un rischio per i piloti Fernando Alonso e Lance Stroll.

"Il problema molto più significativo è che la vibrazione viene trasmessa infine alle dita del pilota. Quindi Fernando pensa di non poter fare più di 25 giri consecutivi prima di rischiare un danno permanente ai nervi alle mani. Lance ritiene di non poter fare più di 15 giri prima di quella soglia", ha detto Newey (tramite BBC).

Honda ha aggiunto alcune contromisure per fermare le vibrazioni, ma secondo Koji Watanabe, sapranno se funzionano solo quando le auto riprenderanno a funzionare venerdì. E Alonso ha detto: "Se dovessimo lottare per la vittoria, potremmo fare tre ore in macchina, chiariamo. Ma sicuramente è qualcosa di insolito, non dovrebbe esserci", e ha chiesto una soluzione perché non sa quali saranno le conseguenze se continuasse a farlo per mesi.

Adrian Newey ha già avvertito che saranno molto limitati su quanti giri potranno fare prima che il problema venga risolto, ma sembra chiaro che Fernando Alonso dovrà aspettare prima di poter davvero iniziare a lottare per le vittorie... Forse anche arrivi di gara.