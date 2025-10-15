Alcaraz e Djokovic attendono Fritz e Sinner al Six Kings Slam: confermati i tempi per le semifinali

HQ

Il Six Kings Slam continua giovedì con le semifinali e il debutto di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, che hanno evitato di giocare i quarti di finale a causa del curioso metodo che questo torneo di esibizione utilizza per selezionare le teste di serie: il numero di titoli del Grande Slam. Ciò significa che Djokovic ha approfittato della decisione nonostante sia attualmente il numero 5 del mondo, mentre Sinner è il numero 2 del mondo. in ATP. Tuttavia, il Six Kings Slam non è un torneo ATP, e non conta per le classifiche: conta solo... per soldi.

Mercoledì, Taylor Fritz ha sconfitto Alexander Zvere 6-3, 6-4, continuando la pessima forma del giocatore tedesco, numero 3 del mondo, e rendendo la settima vittoria consecutiva di Fritz su Zverev (anche se questa non conterà per i record).

Più tardi, Jannik Sinner, il cui ultimo match da ritiro ha perso al Masters di Shanghai, ha sconfitto Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3. Il giocatore greco si è unito alla competizione al posto di Jack Draper, che si è infortunato dopo essere stato invitato al torneo.

Semifinali Six Kings Slam giovedì 16 ottobre:

L'intero concorso può essere trasmesso in streaming in tutto il mondo su Netflix, senza costi aggiuntivi. Puoi guardare tutte le partite in diretta e poi rivederle su richiesta.



Carlos Alcaraz contro Taylor Fritz (18:30 CET, 17:30 BST)



Novak Djokovic vs. Jannik Sinner (dopo il precedente)



La finale si terrà sabato 18 ottobre (c'è anche una partita per il terzo posto). L'anno scorso, Jannik Sinner ha sconfitto Carlos Alcaraz in finale. In molti si aspettano un altro capitolo della rivalità tra l'italiano e lo spagnolo, anche se questo non conterà per decidere chi chiuderà l'anno da numero 1 del mondo...