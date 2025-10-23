Allenatore e giocatore NBA arrestati per gioco d'azzardo e scommesse che coinvolgono mafia e finti infortuni

HQ

L'NBA è stata scossa da una serie di arresti per scommesse e giochi d'azzardo illegali nella stessa settimana in cui inizia la stagione 2025/26. Tra le persone arrestate dall'FBI c'è un giocatore attivo dei Miami Heat, Terry Rozier, e l'allenatore dei Portland Trail Blazers ed ex giocatore e campione NBA 2004, Chauncey Billups. Sono stati arrestati in casi di gioco d'azzardo separati ma "correlati".

Rozier è accusato di aver partecipato a uno schema illegale in cui ha scambiato informazioni privilegiate: è sospettato di aver manipolato le sue prestazioni nel gioco per soddisfare le scommesse sportive fatte dai suoi complici, una situazione simile accaduta con un giocatore del Siviglia nella Liga. In particolare, FBI cita una partita del marzo 2023, in cui avrebbe simulato un infortunio per lasciare il campo in anticipo, informando i suoi complici, che avevano scommesso $ 200.000 che avrebbe sottoperformato le sue statistiche.

Sei persone sono state arrestate in questa frode, tra cui Rozier e l'ex giocatore e assistente allenatore dei Cleveland Cavaliers Damon Jones.

Nel frattempo, 31 persone sono state arrestate, tra cui Billups (una leggenda dell'NBA scelto cinque volte nella squadra All-Star) in un piano per truccare partite di poker clandestine coinvolgendo altri allenatori, sostenuti da famiglie mafiose.

Il direttore dell'FBI Kash Patel ha descritto questi arresti e le indagini come "storici". Si prevede che il commissario NBA Adam Silver rilascerà presto una sorta di dichiarazione. Questo accade due giorni dopo che Silver ha detto in un podcast che stavano lavorando per combattere la manipolazione sui siti di scommesse, tramite ESPN.