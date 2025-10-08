Altro ritiro dalla nazionale spagnola: Dean Huijsen è infortunato

HQ

Il "virus FIFA" si è diffuso abbastanza rapidamente in questa pausa internazionale della nazionale spagnola, con ora tre giocatori della lista iniziale della rosa di Luis de la Fuente che sono stati cancellati a causa di infortuni. Il primo è stato Lamine Yamal, poche ore dopo la convocazione della nazionale venerdì scorso: ha avuto un problema all'inguine e salterà anche alcune partite del Barça (tornando al Clásico contro il Real Madrid il 26 ottobre).

Poi, è stato Rodri, capitano della Spagna e centrocampista del Pallone d'Oro del Manchester City, che non si è completamente ripreso dall'infortunio di quasi un anno dell'anno scorso, ed è durato solo 22 minuti nella sua ultima partita con il Manchester City.

E ora è Dean Huijsen, il difensore del Real Madrid, che soffre di un po' di "affaticamento muscolare" dopo sette presenze nella Liga. Dopo aver saltato l'allenamento martedì, è andato ad alcuni test medici e hanno trovato la lesione muscolare.

Grandi assenze dalla Spagna per le prossime partite di qualificazione ai Mondiali

Yamal è stato sostituito da Borja Iglesias del Celta de Vigo, che torna in nazionale due anni dopo la rinuncia a causa della vicenda Rubiales. Il posto di Huijsen sarà preso da Aymeric Laporte dell'Athletic Club, la cui ultima apparizione con la Spagna risale al novembre 2024.

Oltre ai giocatori fissi come Yamal, Rodri e Huijsen, altri due giocatori titolari della nazionale spagnola sono infortunati e non sono stati convocati, Dani Carvajal e Nico Williams.

La Spagna giocherà le prossime due partite contro Georgia e Bulgaria in casa ed è leader del proprio girone.