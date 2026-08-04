AMD si unirà a Nvidia con aumenti dei prezzi delle GPU questo mese

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Un altro mese, un altro giro di titoli su tutto ciò che riguarda la tecnologia che sta diventando più costoso. Se hai pensato di passare a un PC da gaming dopo aver visto i prezzi della Xbox aumentare di oltre il 30%, potresti volerci ripensare. Alla fine della scorsa settimana, abbiamo visto che Nvidia stava aumentando i prezzi delle GPU in generale, e ora sembra che AMD, il creatore delle schede grafiche Radeon, sia pronta a fare lo stesso.

Secondo l'analista del settore Harukaze5719 (tramite PC Gamer), AMD ha comunicato ai suoi produttori che questo mese si prevede un aumento di prezzo su tutte le sue GPU. Non sappiamo esattamente quando entrerà in vigore l'aumento dei prezzi, ma si prevede che i costi aumenteranno "almeno del 10%".

Questo aumento di prezzo dovrebbe colpire prima i partner. Anche se ciò non significa necessariamente che l'aumento dei costi colpirà anche i consumatori, c'è poca o nessuna ragione per cui un'azienda dovrebbe sostenere i costi aggiuntivi imposti a loro.

Quindi, che tu giochi su PC o su console e cerchi un upgrade, dovrai spendere molto di più di quanto avresti fatto un paio d'anni fa. Dal mining crypto alle crisi dell'IA, i prezzi delle GPU semplicemente non riescono a prendersi una tregua.