Andrés Iniesta ha offerto un ruolo chiave nella nazionale marocchina di calcio, ma non ha ancora accettato

La leggenda del FC Barcelona e della Spagna Andrés Iniesta è stata offerta per unirsi alla nazionale marocchina come nuovo direttore sportivo, a seguito delle dimissioni di Walid Regragui da allenatore dopo quattro anni. Nonostante le prime notizie secondo cui aveva accettato (secondo EFE, una dichiarazione ufficiale era prevista per essere pubblicata oggi), Iniesta non ha ancora accettato l'accordo e nulla è stato firmato.

Giovedì, Walid Regragui si è dimesso, un mese dopo che i primi rapporti indicavano che il Marocco non aveva accettato le sue dimissioni. Da quando Regragui è entrato nella squadra nell'estate del 2022, il Marocco ha raggiunto una storica semifinale di Coppa del Mondo e la finale AFCON lo scorso gennaio.

La Federazione Reale Marocchina di Calcio è molto interessata ad assumere Iniesta per unirsi alla nazionale marocchina tre mesi prima della Coppa del Mondo. Il nuovo allenatore capo che sostituirà Regragui è stato annunciato ieri: Mohamed Ouahbi, ex allenatore della squadra marocchina U23. João Sacramento, ex assistente allenatore del Paris Saint-Germain, AS Roma e Tottenham, si è unito anch'egli al Marocco come assistente allenatore.

Iniesta, 41 anni, che si è ritirato dal calcio professionistico nell'ottobre 2024, concludendo la sua carriera negli Emirati Arabi Uniti, è recentemente diventato cofondatore della squadra ciclistica NSN Cycling, nata dalla squadra Israel-Premier Tech (ora senza alcuna influenza israeliana).