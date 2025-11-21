L'ex squadra ciclistica israeliana si trasforma in NSN Cycling, con DNA svizzero e spagnolo, sostenuta dall'azienda di Iniesta

HQ

La controversa squadra ciclistica Israel-Premier Tech, che ha causato grandi proteste durante La Vuelta a España la scorsa estate in opposizione a Israele e in solidarietà con la Gaza masturbata, ha cambiato nome e sponsor, e ora ha pochissimo traccia israeliana. Si chiamerà NSN Cycling, come annunciato venerdì, con NSN che sta per 'Never Say Never '.

Dopo le proteste, il proprietario della squadra Sylvan Adams, che era un caro amico sionista del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, si è allontanato dal coinvolgimento quotidiano con il club. Anche lo sponsor canadese Premier Tech si è ritirato dal team. La nuova squadra non menziona i precedenti proprietari, ma sembra indicare che siano tutti andati via, poiché la licenza è stata trasferita e nuovi sponsor si sono uniti al progetto, di origine svizzera e spagnola.

La banca d'investimento svizzera Stoneweg finanzia la squadra, che prende il nome dall'altro investitore, NSN, un'azienda co-fondata dall'ex calciatore Andrés Iniesta (leggenda del FC Barcelona e della Spagna, marcatore del gol della finale dei Mondiali 2010, ritirato un anno fa) che organizza eventi in tutto il mondo. NSN possiede anche il club danese di Second Division Helsingør FC ed è stata coinvolta nel ciclismo come uno degli investitori del marchio di gravel bike GUAVA.

NSN cycling ha sede a Barcellona e Girona, ma è una squadra svizzera

"Questa nuova era segna una tappa significativa nella crescita del team e un'opportunità di unire le forze con organizzazioni unite da valori condivisi di ambizione, eccellenza e la spinta a ispirare attraverso lo sport", ha dichiarato il team in un comunicato.

La notizia arriva pochi giorni dopo aver saputo che La Vuelta 2026 si concluderà a Granada invece del previsto arrivo alle Isole Canarie, perché il governo di Gran Canaria ha richiesto la rimozione della squadra precedentemente israeliana.