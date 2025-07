Anisimova batte Sabalenka e fissa la finale di Wimbledon con Swiatek: orari e come guardarla sabato

HQ

Wimbledon continua ad essere un argomento in sospeso per la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, che non ha mai raggiunto la finale del Grande Slam su erba a Londra. Giovedì è stata eliminata in tre set dalla numero 12 del mondo Amanda Anisimova. La giocatrice americana di origini russe ha raggiunto la sua prima finale del Grande Slam e ha prodotto una seconda delusione consecutiva per Sabalenka, che ha perso anche la finale del Roland Garros il mese scorso.

In effetti, Anisimova è una delle rivali più forti contro la bielorussa, estendendo il suo record di testa a testa a 6-3. Mira ad essere la prima donna americana a vincere Wimbledon dai tempi di Serna Williams, due anni dopo essersi presa una pausa per motivi di salute mentale. "È passato un anno di inversione di tendenza da quando sono tornato ed essere in questo posto... "

Tuttavia, dovrà affrontare una cinque volte vincitrice del Grande Slam, la polacca Iga Swiatek. Anche se non è nel suo momento migliore, scendendo dalla numero 1 del mondo alla n. 4, Swiatek ha schiacciato 6-2, 6-0 Belinda Bencic, campionessa olimpica a Tokyo, che nonostante la sua sconfitta è soddisfatta dopo essere andata avanti solo 15 mesi dopo il parto.

Orari e come guardare la finale di Wimbledon 2025 tra Anisimova e Swiatek

La finale del singolare femminile di Wimbledon si svolgerà sul Centre Court sabato 12 luglio alle 16:00 BST e 17:00 CEST.

Di seguito è riportato un elenco di emittenti in Europa dove è possibile guardare la finale del singolo femminile e, naturalmente, le altre partite, comprese le semifinali maschili di venerdì.