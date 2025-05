Antony rivela quanto fosse infelice al Manchester United, "il Betis ha cambiato tutto per me"

HQ

Antony Matheus dos Santos, percepito come uno dei peggiori acquisti di sempre per il Manchester United, è cambiato completamente in Spagna, giocando per il Real Betis. Il 24enne attaccante brasiliano, che ha superato i numeri di Vinícius Jr. nel 2025, è stato convocato per la prima volta in due anni nella nazionale brasiliana, sotto il comando di Carlo Ancelotti. Ma prima ha una finale da giocare contro il Chelsea in UEFA Conference League.

Da quando è entrato a far parte del Betis in prestito nel gennaio 2025, ha segnato nove gol e cinque assist in 25 partite con il Betis, diventando uno dei migliori giocatori della seconda metà della stagione in Spagna e quasi superando tutti i gol segnati con il Manchester United in due anni e mezzo. Recentemente, in un'intervista con TNT Sports Brazil (via AS), Antony ha rivelato di aver sofferto di depressione mentre si trovava a Manchester.

Emozionato, in lacrime, Antony ha detto alle telecamere brasiliane di aver perso la voglia di giocare a calcio e di "non aver nemmeno avuto la forza di giocare con mio figlio. Ho passato giorni senza mangiare, chiuso nella mia stanza. È stato molto difficile, ma grazie a Dio sono molto felice qui ora".

"Avevo bisogno di ritrovare me stesso ed essere di nuovo felice perché giocare a calcio è qualcosa che ho sempre amato. Ho avuto un periodo molto difficile allo United e non riuscivo a trovare quella gioia. Ho detto a mio fratello che non ce la facevo più. Mio fratello mi ha chiesto di aspettare ancora un po', che tutto sarebbe cambiato", aggiungendo che giocare con il Betis ha cambiato tutto per lui e si sente di nuovo felice.

Il suo futuro è nell'aria, ma si ritiene che il Manchester United lo venderà al Betis, dove giocherà l'Europa League il prossimo anno, qualificato finendo sesto nella Liga, indipendentemente da ciò che accadrà nella finale di Conference League.