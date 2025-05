La prima squadra di Carlo Ancelotti in Brasile lascia fuori Rodrygo e Neymar, include Casemiro

HQ

Carlo Ancelotti ha annunciato la lista dei convocati per le prossime due partite del Brasile nell'ambito delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. E arriva con le sorprese, lasciando fuori Neymar e Rodrygo, ma portando Casemiro, che torna alla canarinha dopo due anni.

L'elenco include per lo più giocatori provenienti dai campionati europei, ignorando il "suggerimento" del presidente del Brasile Lula da Silva di chiamare solo giocatori del Brasileirão. Solo Hugo Souza (Corinthians), Alex Sandro, Danilo, Wesley, Gerson (Flamengo) ed Estevão (Palmeiras) provengono dal campionato brasiliano, in una lista che include Raphinha (Barcellona), Antony (Betis), Marquinhos (PSG) o Alisson (Liverpool).

Ancelotti ha spiegato di aver lasciato fuori Neymar per infortunio, così come il giocatore del Real Madrid Endrick, che salterà anche la Coppa del Mondo per club. Casemiro e Richarlison tornano in squadra dopo due anni di esclusione.

Questa è la squadra che affronterà Ecuador e Paraguay il 5 e il 10 giugno, due partite molto importanti dato che il Brasile è su un pericoloso quarto posto in classifica per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 e deve finire almeno sesto per evitare gli spareggi. Dopo le partite di giugno, l'ultima giornata delle qualificazioni sarà a settembre 2025.

Portieri



Alisson (Liverpool)



Bento (Al-Nassr)



Hugo Souza (Corinzi)



Difensori



Alex Sandro (Flamengo)



Alexsandro (Lille)



Beraldo (PSG)



Carlos Augusto (Inter)



Danilo (Flamengo)



Léo Ortiz (Flamengo)



Vanderson (Monaco)



Wesley (Flamengo)



Marquinhos (PSG)



Centrocampisti



Andreas Pereira (Fulham)



Andrey Santos (Strasburgo)



Bruno Guimarães ( Newcastle)



Casemiro (Manchester United)



Ederson (Atalanta)



Gerson (Flamengo)



Vedi forward



Antonio (Betis)



Estevão (Palmeiras)



Martinelli (Arsenal)



Matheus Cunha (Wolverhampton)



Raphinha (Barcellona)



Richarlison (Tottenham)



Vinícius Junior (Real Madrid)